"Не в боевом формате". Генерал-разведчик рассказал о сторонниках ИГИЛ в Украине

Наши спецслужбы должны работать более эффективно по возможным представителям террористов в cтране, считает Маломуж.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация news.sky.com

В Украине есть приверженцы террористической организации(ИГИЛ), они "не активизированы, не в боевом формате, не вооружены".

Об этом бывший глава Службы внешней разведки нашей страны, генерал армии Николай Маломуж рассказал "Обозревателю".

В то же время он подчеркнул, что украинские спецслужбы должны работать более эффективно по возможным представителям боевиков в государстве.

"В свое время в Крыму была проведена спецоперация, в ходе которой без шума и афиширования была нейтрализована террористическая группировка, насчитывающая порядка 300 человек", — отметил собеседник.

Ранее американский генерал, командующий войсками международной коалиции во главе с США Стивен Таунсенд говорил, что окончательно разгромить ИГИЛ удастся к 2018 году. По его мнению, вероятно, что после поражения остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком.