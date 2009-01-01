Неспокойный Донбасс. Боевики обстреливали силы АТО и получали жесткие ответки

Сегодня террористы, в частности, открывали огонь из вооружения БМП, зенитки и танка.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что почти на каждый обстрел наши бойцы жестко отвечали противнику огнем из пехотного вооружения.
На Луганском направлении террористы четыре раза били по опорникам на подступах к Крымскому и Луганскому из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
На Мариупольском направлении злоумышленники из этого же оружия вели огонь в районе Гнутово и Водяного. Недалеко от захваченного Донецка боевики выпустили более 50 мин 82 калибра и свыше 20 мин 120-го по защитникам Авдеевки и Песков. В результате одной из этих атак и был ранен защитник Украины.
Кроме того, возле Песков враг применил вооружение БПМ, зенитную установку и более десяти раз выстрелил из танка по окраинам поселка.
Ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в зоне АТО на Луганщине во время противостояния с диверсантами погиб боец 58-й бригады отдельной мотопехотной бригады ВСУ Антон Мишко.