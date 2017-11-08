"Враг не прошел". Журналист рассказал, как бойцы АТО ценой своей жизни остановили прорыв боевиков

В Луганской области, в зоне проведения АТО, погиб боец 58-й бригады Антон Мишко, который вместе с другими военными имел задачу остановить проход вражеских диверсантов.

Об этом сообщил на странице в Facebook военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его информации, прорыв ДРГ произошел возле поселков Сокольники, Пришиб, Желобок. Там завязался бой, в котором погибли двое защитников Украины.

"Товарищ Антона погиб на месте. Еще одного с пробитыми насквозь легкими доставили в госпиталь. Антона не довезли. Тяжелое ранение головы не оставляло парню никаких шансов", — сообщил журналист.

"Задача выполнена. Враг не прошел. Но сегодня за это заплачено слишком высокую цену. Или кто-то и до сих пор считает, что война у нас закончена?", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб грузинский доброволец из "Азова".