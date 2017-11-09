В Донецке снова появилось много проукраинских листовок, в ФСБ недовольны охранкой "ДНР"

Кураторы из российской спецслужбы не хотят, чтобы украинское подполье чувствовало себя в городе как дома, отметил Тымчук.
В захваченном Донецке снова появилось много листовок проукраинского содержания, кураторы боевиков из ФСБ недовольны результатами борьбы "министерства госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР" с украинским подпольем.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По его словам, появление в городе "в массовом количестве" листовок ожидаемо вызвало ажиотаж в "органах безопасности" квазигосударства.
"Кураторы из ФСБ РФ заявили о недопустимости, чтобы "украинское подполье чувствовало себя в Донецке как дома", а роль "МГБ ДНР" сводилась к "сдиранию листовок на остановках общественного транспорта и с досок объявлений при помощи полиции", — добавил политик.
Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольную боевикам ЛНР часть Луганской области из России приехали кадровые офицеры ФСБ, по сведениям сотрудников "силовых органов" псевдореспублики задача "гостей" — проведение "кадровых чисток" в "административных структурах".