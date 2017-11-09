В Донецке снова появилось много проукраинских листовок, в ФСБ недовольны охранкой "ДНР"

В захваченном Донецке снова появилось много листовок проукраинского содержания, кураторы боевиков из ФСБ недовольны результатами борьбы "министерства госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР" с украинским подпольем.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, появление в городе "в массовом количестве" листовок ожидаемо вызвало ажиотаж в "органах безопасности" квазигосударства.

"Кураторы из ФСБ РФ заявили о недопустимости, чтобы "украинское подполье чувствовало себя в Донецке как дома", а роль "МГБ ДНР" сводилась к "сдиранию листовок на остановках общественного транспорта и с досок объявлений при помощи полиции", — добавил политик.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольную боевикам ЛНР часть Луганской области из России приехали кадровые офицеры ФСБ, по сведениям сотрудников "силовых органов" псевдореспублики задача "гостей" — проведение "кадровых чисток" в "административных структурах".