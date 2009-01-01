Норвегия обвинила Россию: пыталась помешать присуждению Нобелевской премии Порошенко

Списки номинантов на получение Нобелевской премии мира публикуются спустя 50 лет, поэтому неизвестно был ли Порошенко среди кандидатов на ее получение.

РФ пыталась помешать присуждению Нобелевской премии scienceblog.ru

В Норвегии полицейская служба безопасности Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета

В Норвегии считают, что РФ пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, сообщает NRK.

Отмечается, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме говорилось о том, что американские дипломаты якобы получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды. Тогда материалы о письме опубликовали некоторые "пророссийские сайты".

Норвежская телерадиокомпания отмечает, что посольство США и Верховная рада Украины опровергли подлинность писем.

Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директора Норвежского нобелевского института Улав Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ.

Сотрудник Полицейской службы безопасности страны Арне Хеугстейл заявил, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, которые пришли на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России". Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

Посольство России направило письменный комментарий NRK, в котором выразило несогласие с такими выводами. В комментарии отмечается, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб представителям посольства "кажется паранойей".

В посольстве также заявили, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" является важной частью ежедневной работы дипломатов любой страны.

"Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели", — говорится в комментарии российского посольства.

Списки номинантов на получение Нобелевской премии мира публикуются спустя 50 лет, поэтому неизвестно был ли Порошенко среди кандидатов на ее получение.

Напомним, Нобелевскую премию мира 2015 присудили Тунисскому национальному диалоговому квартету.