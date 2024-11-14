Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

Алена Кюпели
14 ноября 2024, 19:30
65
Одна из них живет за счет своего отца-священника московского патриархата.
Работницы таможни их подарки и неосознанные зарплаты
Работницы таможни их подарки и неосознанные зарплаты / Коллаж Главред, фото "Слідство.Інфо"

Вы узнаете:

  • Чем занимаются сотрудницы Госпогранслужбы
  • Чем владеют

Украинский ресурс "Слідство.Інфо" проанализировал декларации и образ жизни сотрудниц государственной таможенной службы Украины.

Оказалось, что одна из них - дочь священника московского патриархата, которая подает пустые декларации, но ездит на Мерседесе. Другая - владелица элитой недвижимости, которую якобы подарили "бывшие". А третья уважает отдых на островах.

видео дня

"Слідство.Інфо" розбиралось "who is who" в Государственной таможенной службе Украины.

София Крикунова, 22 года

София Крикунов работала на таможне
София Крикунов работала на таможне / Фото "Слідства.Інфо"

22-летняя София Крикунова - государственная инспектор на Одесской таможне. По ее словам, эту должность она занимает примерно с ноября 2023 года.

В декларации за 2023 год девушка указала заработную плату чуть более 34 тысяч гривен (за то время, как она успела проработать) и две квартиры в Одессе суммарной стоимостью почти 9 миллионов гривен, владелицей которых она стала в 2020 году.

В этой же декларации молодая таможенница указывает подарок в денежной форме от ее отца Александра Крикунова – 1,5 миллиона гривен. Что интересно, потому что в декларации кандидата на должность Крикунова указывает зарплату отца в 6500 гривен. Очевидно, что отцу 22-летней барышни пришлось долго копить на подарок дочери.

"Я сам из Донецка. У меня было предприятие, которое я продал и деньги от продажи которого задекларированы", — объяснил работящий отец.

На страницах в соцсетях София транслирует свою лакшери жизнь — шоппинг, брендовую одежду и аксессуары, ювелирные украшения и отдых на курортах Мальдив и Доминиканской Республики.

Серафима Думитру, 23 года

23-летняя Серафима Думитру - главный госинспектор на Черновицкой таможне.

Ее декларация, по данным журналистов, девственно-чиста. Девушка фотографируется с сумками известных элитных брендов и частым "спутником" на ее фото является Мерседес.

Серафима Думитру и ее сумка Диор
Серафима Думитру и ее сумка Диор / Фото "Слідство.Інфо"

Однако, как утверждает она, своего у нее "ничего нет". "Я живу с родителями. Авто не декларирую, потому что оно зарегистрировано не на меня. Покупала его у брата может 5 месяцев назад, а он у человека из Ивано-Франковска. Машина до сих пор зарегистрирована на нее. Перерегистрировать собираюсь, но пока нет времени", — рассказала журналистам Серафима Думитру.

К слову, сама девушка свою зарплату "не помнит", а сумки якобы покупает на рынке - они все "подделки и дермантин".

Кроме лакшеры-жизни в соцсетях девушка публикует общие фото с отцом — Лорином Думитру или протоиереем Павлом. Мужчина - благочинный Герцаевского церковного округа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Ее отца можно увидеть на снимках вместе с еще одним священником УПЦ МП, наставником Банченского монастыря — митрополитом Лонгином, или же в мире — Михаилом Жаром — который с 2014 года проводил антиукраинскую риторику. В 2023 году СБУ объявила Жару подозрение из-за разжигания межрелигиозной розни.

Анна Асанова

Анна Асанова - госработник
Анна Асанова - госработник / Фото "Слідство.Інфо"

Анна Асанова – главная государственная инспектор отдела организации таможенного контроля на Харьковской таможне.

Согласно информации главного сервисного центра МВД, сотрудница отдела таможенного контроля является владелицей только Mercedes, право собственности на который она получила в марте 2023 года, то есть — в разгар полномасштабной войны.

"Это мне подарил бывший муж. Понимаете, у меня до этого были богатые мужчины, которые дарили мне эти подарки. Я не думала, что это нужно декларировать", — рассказывает наивная чиновница.

"Слідство.Інфо" сообщает, что из исследованных социальных сетей и профилей работниц таможни становится понятно, что они ведут гламурную жизнь, не всегда знают размер своей зарплаты, забывают что-либо декларировать, и им все дарят.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, как сообщал Главред, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Государственная таможенная служба Украины?

Государственная таможенная служба Украины - образованный в 2019 году центральный орган исполнительной власти Украины, который реализует государственную таможенную политику и государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:34Синоптик
"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

19:23Украина
"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Последние новости

19:56

РФ перешла к новой тактике: враг планирует удары по АЭС и дамбам - Снегирев

19:55

"Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ

19:34

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:30

Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

19:23

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
19:15

Почему окна самолета круглые, а не квадратные: пилот назвал ужасную причинуВидео

19:11

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:10

Стихийные бунты и падение экономики: чем обернется кризис рынка недвижимости РФмнение

18:49

"Не мясные штурмы": в ВСУ предупредили о новой стратегии армии РФ - что известно

Реклама
18:32

Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

18:30

Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать: в Минобороны объяснили все нюансы

18:13

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банкиВидео

18:02

На Закарпатье возвели здание на части еврейского кладбища без разрешительных документов

17:56

Путин в страхе: в РФ, вероятно, готовятся к принудительной мобилизации - Гудков

17:38

На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине "резко" упала цена на один овощ

17:38

Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

17:32

Ведет себя, как "сопрезидент": Маск не хочет уезжать из резиденции Трампа, - NBC News

17:23

"У Трампа медовый месяц с Путиным": Жданов прямо сказал, к чему будут принуждать Украину

17:20

Хватит 2-х ложек: как легко убрать неприятный запах из обуви

17:12

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Реклама
16:59

В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

16:36

РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil - Business Insider

16:35

Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

16:29

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

16:29

Хотят призвать 160 тысяч человек: сколько продлится новая волна мобилизации - FT

16:16

Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный методВидео

16:15

Праздники уже "на носу": когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

15:53

Нардепу Шевченко, который призывал начать "диалог" с РФ, объявили подозрение в госизменеФото

15:45

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

15:39

Первый день Рождественского поста: что ни в коем случае нельзя делать 15 ноября

15:30

Найдут общий язык с любым: самые большие дипломаты среди знаков зодиака

15:20

Что символизируют 12 блюд украинского Рождества: неожиданный ответ священникаВидео

15:17

Нарастила уши: анорексичная жена Цекало сильно удивила внешним видом

15:11

Кочетков о вероятном прекращении госфинансирования "ЕС": Порошенко спутал политику с фондовым рынком

15:02

Пешком в Москву: Лавров ноет - "дружественные" страны не хотят заправлять его самолеты

14:59

Лишение свободы на 8 лет: нардепа Одарченко приговорили за взятку

14:50

Где спрятано печенье: только единицы разгадают загадку за 10 секунд

14:47

Путин "развалил" ЕС: сопротивления по заморозке войны в Украине не будет - Жданов

14:37

Стоматолог предупредил об одной серьезной ошибке, из-за которой желтеют зубы

14:31

20% территории Украины отдать РФ: Трамп может настаивать на сделке

Реклама
14:19

"Карман" сейчас сжимается": ВСУ придется отступать "очень далеко" - Попович

14:15

Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во ртуВидео

13:55

Совсем другой вкус: эксперты призвали хранить помидоры только в одном местеВидео

13:44

Доллар держится на годовом максимуме: какой курс в украинских обменниках

13:37

Сухая зола: враг или друг для подкормки малины - точный ответ экспертов

13:33

Трамп будет вынуждать Украину к переговорам, а Путин только этого и ждет - Жданов

13:27

Создатели турецкого сериала извинились за эпизод с украинками: турчанки в бешенствеВидео

13:26

Угроза массированного удара: украинцев предупредили о циничном замысле Путина

13:14

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

13:07

Кому повезет в 2025 году: 4 знака зодиака сорвут куш в год Змеи

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять