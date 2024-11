Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

Одна из них живет за счет своего отца-священника московского патриархата.

Работницы таможни их подарки и неосознанные зарплаты / Коллаж Главред, фото "Слідство.Інфо"

Чем занимаются сотрудницы Госпогранслужбы

Чем владеют

Украинский ресурс "Слідство.Інфо" проанализировал декларации и образ жизни сотрудниц государственной таможенной службы Украины.

Оказалось, что одна из них - дочь священника московского патриархата, которая подает пустые декларации, но ездит на Мерседесе. Другая - владелица элитой недвижимости, которую якобы подарили "бывшие". А третья уважает отдых на островах.

"Слідство.Інфо" розбиралось "who is who" в Государственной таможенной службе Украины.

София Крикунова, 22 года

София Крикунов работала на таможне / Фото "Слідства.Інфо"

22-летняя София Крикунова - государственная инспектор на Одесской таможне. По ее словам, эту должность она занимает примерно с ноября 2023 года.

В декларации за 2023 год девушка указала заработную плату чуть более 34 тысяч гривен (за то время, как она успела проработать) и две квартиры в Одессе суммарной стоимостью почти 9 миллионов гривен, владелицей которых она стала в 2020 году.

В этой же декларации молодая таможенница указывает подарок в денежной форме от ее отца Александра Крикунова – 1,5 миллиона гривен. Что интересно, потому что в декларации кандидата на должность Крикунова указывает зарплату отца в 6500 гривен. Очевидно, что отцу 22-летней барышни пришлось долго копить на подарок дочери.

"Я сам из Донецка. У меня было предприятие, которое я продал и деньги от продажи которого задекларированы", — объяснил работящий отец.

На страницах в соцсетях София транслирует свою лакшери жизнь — шоппинг, брендовую одежду и аксессуары, ювелирные украшения и отдых на курортах Мальдив и Доминиканской Республики.

Серафима Думитру, 23 года

23-летняя Серафима Думитру - главный госинспектор на Черновицкой таможне.

Ее декларация, по данным журналистов, девственно-чиста. Девушка фотографируется с сумками известных элитных брендов и частым "спутником" на ее фото является Мерседес.

Серафима Думитру и ее сумка Диор / Фото "Слідство.Інфо"

Однако, как утверждает она, своего у нее "ничего нет". "Я живу с родителями. Авто не декларирую, потому что оно зарегистрировано не на меня. Покупала его у брата может 5 месяцев назад, а он у человека из Ивано-Франковска. Машина до сих пор зарегистрирована на нее. Перерегистрировать собираюсь, но пока нет времени", — рассказала журналистам Серафима Думитру.

К слову, сама девушка свою зарплату "не помнит", а сумки якобы покупает на рынке - они все "подделки и дермантин".

Кроме лакшеры-жизни в соцсетях девушка публикует общие фото с отцом — Лорином Думитру или протоиереем Павлом. Мужчина - благочинный Герцаевского церковного округа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Ее отца можно увидеть на снимках вместе с еще одним священником УПЦ МП, наставником Банченского монастыря — митрополитом Лонгином, или же в мире — Михаилом Жаром — который с 2014 года проводил антиукраинскую риторику. В 2023 году СБУ объявила Жару подозрение из-за разжигания межрелигиозной розни.

Анна Асанова

Анна Асанова - госработник / Фото "Слідство.Інфо"

Анна Асанова – главная государственная инспектор отдела организации таможенного контроля на Харьковской таможне.

Согласно информации главного сервисного центра МВД, сотрудница отдела таможенного контроля является владелицей только Mercedes, право собственности на который она получила в марте 2023 года, то есть — в разгар полномасштабной войны.

"Это мне подарил бывший муж. Понимаете, у меня до этого были богатые мужчины, которые дарили мне эти подарки. Я не думала, что это нужно декларировать", — рассказывает наивная чиновница.

"Слідство.Інфо" сообщает, что из исследованных социальных сетей и профилей работниц таможни становится понятно, что они ведут гламурную жизнь, не всегда знают размер своей зарплаты, забывают что-либо декларировать, и им все дарят.

Что такое Государственная таможенная служба Украины? Государственная таможенная служба Украины - образованный в 2019 году центральный орган исполнительной власти Украины, который реализует государственную таможенную политику и государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, пишет Википедия.

