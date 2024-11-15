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РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

Ангелина Подвысоцкая
15 ноября 2024, 00:40
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Кремль пытается повысить ставки в войне, постоянно атакуя Украину большим количеством ударных дронов.
Путин, шахед, Трамп
РФ увеличила интенсивность атак Шахедами после победы Трампа / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Количество и интенсивность этих атак увеличилось на 44% за неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает ABC News.

За неделю после победы Трампа РФ запустила 641 "Шахед" - в среднем более 91 дрон в день.

"В ближайшие несколько месяцев до 20 января мы ожидаем значительного увеличения количества запусков в сторону Украины", - сказал экс-офицер СБУ Иван Ступак.

видео дня

Отмечается, что в августе враг применил 818 "Шахедов", в сентябре - 1410, а уже в октябре - 2072. Кремль хочет нанести Украине как можно больший вред перед тем, как в администрации США произойдут изменения. Таким образом РФ повышает ставки, пытаясь поставить Киев в максимально сложную ситуацию.

"У обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, пообещав во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров", - говорится в материале.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В общем ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

После этого стало известно, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

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