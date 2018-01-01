Обмен пленными на Донбассе: стали известны новые требования боевиков

Украинская сторона вновь не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на политзаключенных.

Боевики выдвинули новое требование по обмену пленными Reuters

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу боевики потребовали передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев, сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", — написала Геращенко в Fаcebook.

По ее словам, в пятницу украинская сторона вновь не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Она также сообщила, что на заседании в пятницу украинская сторона сделала компромиссное предложение для освобождения пленных украинцев, однако не уточнила в чем оно состоит.

"Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", — добавила Геращенко.

В целом, по ее словам, заседание гуманитарной подгруппы в пятницу было безрезультатным.

Напомним, ранее сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов заявил о вероятности нового крупного обмена пленными на Донбассе.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Позднее Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвелиобмен списками удерживаемых в плену лиц.

Кроме того, представители "ЛДНР" назвали условия по освобождению украинских заложников.

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