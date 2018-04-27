В России анонсировали новый "крупный обмен" пленными на Донбассе

В следующую пятницу, 4 мая, в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут быть определены параметры очередного крупного обмена пленными.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс" источник в группе по организации переговоров.

"Формула и дата обмена будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения", — сказал собеседник агентства.

"Речи об обмене в формате всех на всех нет", — добавил он.

По словам источника, "обмен будет вновь проходить по спискам".

"Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе — представить списки", — сказал собеседник "Интерфакса".

В свою очередь сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил вероятность ного крупного обмена пленными на Донбассе в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", — сказал Грызлов журналистам в пятницу. Он добавил, что обмен будет пошаговым.

Грызлов отметил, что при обмене должен соблюдаться определенный коэффициент.

"Примерно количество задержанных в пропорции один к пяти", — сказал Грызлов, пояснив, что на территории Украины в пять раз больше пленных.

Напомним, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Позднее Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.

Кроме того, представители "ЛДНР" назвали условия по освобождению украинских заложников.