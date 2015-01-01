Обнародование списков: поможет ли это освободить украинцев из плена?

Эксперты рассказали, какие риски для украинцев, оказавшихся в заложниках у боевиков, создает обнародование списков пленных.
Савченко заявила, что эти списки было необходимо опубликовать, чтобы людей "можно было найти". Обмен "всех на всех", по ее словам, должен состояться в три этапа.
"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона, удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, которые остались живы. Этап третий: все, кого найти не удалось, признаются мертвыми или без вести пропавшими", — отметила Надежда Савченко.
Сами боевики ДНР и ЛНР пока не в восторге от формулы Савченко по обмену пленными. "Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", — заявила "уполномоченный по правам человека" ДНР Дарья Морозова.
Эксперты рассказали "Главреду", почему переговоры об обмене пленными должны быть "тихими", а их подробности, в том числе списки пленных, лучше не обнародовать. Но — дело сделано, и списки уже в открытом доступе. Потому эксперты предупредили, с какими рисками могут столкнуться родственники тех, кто оказался в плену, а также рассказали, поможет ли обнародование списков вызволить из плена украинцев.
Пока что я не вижу вариантов, как обнародование списков пленных может помочь освободить их. На официальном уровне идут споры о том, кто именно находится в плену, а кто — нет, но тогда вопрос — где эти люди. Фамилии и так были известны, и они были предметом переговоров.
Простите за столь неэтичное сравнение, но переговоры об освобождении пленных, как и о деньгах, любят тишину.
Однако обнародование списков пленных однозначно создает риски. Во-первых, возникают моральные проблемы, поскольку начинается обсуждение конкретных фамилий. А это нелегко переживать людям, чьи родственники числятся в списках пленных.
Во-вторых, возникает проблема шантажа. Не секрет, сколько сейчас непорядочных людей, которые спекулируют и пытаются заработать на махинациях, и сейчас такие же проблемы могут возникнуть со списком пленных. Такие инциденты бывали в 2014-2015 годах, когда различные махинаторы и некоторые "полевые командиры" начинали выкачивать деньги из родственников пленных. Обнародование списков дает возможность для такого рода шантажа и спекуляций.
Кроме того, начнут появляться параллельные линии переговоров об освобождении пленных. И Савченко, к сожалению, тоже приложила к этому руку. Боюсь, что могут начать играть в освобождение за деньги, и это может стать бизнесом для некоторых людей.
Поэтому в обнародовании списков пленных я вижу больше рисков и потенциальных проблем, нежели инструментов для ускорения процесса освобождения пленных.
Сложно сказать, есть ли хоть какой-то позитив от этого обнародования. Я слышал критику со стороны работников СБУ и со стороны специалистов. Не всегда обнародование информации способствует решению проблемы. Иногда сокрытие некоторых деталей больше работает на пользу, нежели полная прозрачность. В таких деликатных процессах как переговоры об освобождении пленных, боюсь, прозрачность создаст больше проблем, чем поможет.
Обнародование списков пленных и заложников, по мнению Надежды Савченко, поможет ей в ее политической деятельности, подчеркнет ее важный статус, хорошую осведомленность и связи с "той стороной". Именно для этого, на мой взгляд, обнародовались эти списки пленных.
Я не вижу, каким образом это может помочь освободить наших людей.
Более того, те тезисы, которые Савченко заявляет в связи с обнародованием списков пленных, только усложняют ситуацию. Поскольку, по сути, Савченко предлагает формулу обмена "всех на всех". Эта формула предполагает, что Украина должна выпустить более 600 террористов и их пособников, обменяв их на наших пленных и заложников. Но ведь по делу каждого из этих террористов есть приговоры, были судебные процессы, велись следствия. Некоторые из них могут дать ценную информацию о том, что сейчас происходит на оккупированных территориях.
Украинской власти и обществу теперь будет сложно принимать какое-то решение, потому что в любом случае они попадут под шквал критики: если мы отпустим террористов, значит, мы общаемся с противником и не хотим проводить следствие по делам задержанных; а если мы их не выпускаем, значит, получается, что украинская власть не хочет вернуть наших людей.
Освобождение наших заложников — это очень деликатное дело. И перевод этого вопроса в сферу публичной политики вряд ли поспособствует освобождению наших пленных.
Кроме того, это создает риски и проблемы для находящихся в плену людей и их родственников. Попытки шантажировать или вымогать деньги за якобы помощь в освобождении — это уже как побочный эффект. Но главное, что превращение этого переговорного процесса в публичную кампанию не поспособствует освобождению наших людей. Ведь получится, что основным дискурсом политики должен быть обмен "всех на всех", о чем и говорит Савченко. А это — лишь элемент политической борьбы, которая никому не идет на пользу.
Проблема пропавших без вести в вооруженном конфликте на Донбассе — одна из главных. Международный Комитет Красного Креста и его делегация в Украине серьезно занимается этим вопросом.
Поможет ли обнародование списков пленных освободить этих людей? Следует отметить, что в этом конфликте любые обмены и освобождения происходят на взаимной основе и на основании политических договоренностей. С одной стороны, можно считать позитивом, что эти списки опубликованы, потому что семьи людей, оказавшихся в руках противника, будут понимать, что их сыновья или мужья живы, что они в плену, и что их освобождением занимается государство. Но с другой стороны — поможет ли такая открытость и прозрачность политическим договоренностям? Насколько я понимаю, раньше все процедуры обмена проходили "за закрытой дверью", то есть общественность не была допущена к информации о том, кого на кого меняют. Общественность видела лишь результат — обмен. Поможет ли эта прозрачность в процессе политических договоренностей — сложно сказать.
Не думаю, что это обнародование списков создает какие-то риски для родственников украинцев, оказавшихся в плену. В ситуации, когда их близкие не выходили на связь, когда было не понятно, где они, такое обнародование списков — это, скорее, позитив, потому что так они понимают, где находится их родной человек.
Создает ли это риски для самих пленных? Мне сложно сказать, потому что трудно понять, что происходит в головах у "чиновников" ДНР и ЛНР.
Единственное — я думаю, есть риск, что боевики ЛНР и ДНР, например, могут предлагать родственникам пленных "поспособствовать" в освобождении за деньги. Но наши люди должны понимать, что обмен пленными — это серьезная вещь, которой занимается СБУ. Они должны понимать, что на такие договоренности с боевиками идти не стоит — лучше контактировать с Центром по обмену пленными, который работает при СБУ. Хотя со стороны представителей ДНР и ЛНР прямые телефонные звонки родственникам вполне возможны.
Надежда Майная