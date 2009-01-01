Оборонные заводы получили финансирование, несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации — Пашинский

Рада несколько раз саботировала, явно из коррупционных соображений, принятие закона о спецконфискации, говорит нардеп.

Львовский бронетанковый завод УНИАН

В конце прошлого года в Украине удалось запустить работу оборонных заводов, однако, парламент должен рассмотреть ряд актуальных вопросов по улучшению положения оборонного сектора — о спецконфискации и усилении воинской дисциплины.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский на заседании согласительного совета.

"Буквально в последний рабочий день прошлого года нам удалось благодаря позиции и президента, и премьер-министра, и первого вице-премьера, и министра финансов, и бюджетного комитета запустить процедуры функционирования системы государственных гарантий. С этого месяца наши оборонные заводы будут максимально загружены, а наша армия начнет получать в необходимом количестве всю необходимую оружие", — подчеркнул он.

Пашинский добавил, что "такая ситуация сложилась потому, что Верховная Рада несколько раз саботировала, явно из коррупционных соображений, принятие закона о спецконфискации".

Председатель комитета по нацбезопасности и обороне также обратил внимание на цифры, обнародованные в СМИ, о небоевые потери в зоне проведения АТО.

"У нас небоевых потерь гораздо больше, чем боевых. Именно поэтому я обращаюсь к председателю Верховной Рады, к участникам согласительного совета — мы просим провести через несколько недель тематический день по этому блоку. А сейчас я прошу срочно, на четверг, поставить вопрос прохождения воинской службы (законопроект №5640). Друзья, у нас большая проблема, поэтому я прошу всех председателей комитетов и фракций рассмотреть вопрос о воинской юстиции, воинской дисциплине и ротации", — отметил Пашинский.