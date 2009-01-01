Обозреватель объяснил, почему Россия хочет слить ЛДНР: "Удавка затягивается все сильнее"

Просто у РФ нет другого выхода, считает Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины, помощником президента РФ в Минске, выяснил, что у Кремля есть желание уйти из Украины.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Понятно, что первая встреча — это знакомство, обозначение позиций и т.д. Сенсаций быть не может, но прогресс есть. И желание Суркова сливать ЛНР—ДНР и уходить из Украины — тоже. Просто у РФ нет другого выхода — удавка затягивается все сильнее", — говорит политический эксперт.

Кроме того, он развил тему по вчерашней новости о "безвизе" для РФ от США: "Про консульства. Что я имел в виду десять дней назад под "консульство США в РФ закроют". С сегодняшнего дня три консульства США в РФ будут обслуживать только граждан США, то есть, для граждан РФ они закрыты. И также есть такие слухи, что в таком положении нет смысла для США иметь три консульства".

Он также легко потроллил "Газпром", сообщив, что первый танкер со сжиженным газом из США прибыл в Литву.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему россияне будут грызть друг друга за американские визы.

фото: radiosvoboda.org