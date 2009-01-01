Оккупанты приговорили одного из лидеров Меджлиса крымских татар к двум годам колонии за "сепаратизм"

Умерову дали два года колонии поселения и запретили два года заниматься публичной деятельностью, а также выступать в СМИ.

Ильми Умеров после оглашения приговора. krymr.com/

Сегодня, 27 сентября, российские оккупанты в Крыму вынесли приговор по делу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров , назначив наказание в виде двух лет колонии поселения.

Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ, сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

После оглашения приговора Умеров заявил, что остается убежденным сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

"Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию — аннексией, оккупацию — оккупацией, а нынешнюю власть — преступной", — отметил Умеров.

Стоит отметить, что в 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России — ред.).

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

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Фото: twitter.com/krymrealii