Оккупанты приговорили одного из лидеров Меджлиса крымских татар к двум годам колонии за "сепаратизм"

Умерову дали два года колонии поселения и запретили два года заниматься публичной деятельностью, а также выступать в СМИ.
Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ, сообщает Крым.Реалии.
По информации издания, оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.
После оглашения приговора Умеров заявил, что остается убежденным сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.
"Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию — аннексией, оккупацию — оккупацией, а нынешнюю власть — преступной", — отметил Умеров.
Стоит отметить, что в 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России — ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Сам Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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Фото: twitter.com/krymrealii