Патриоты, "вата" и "болото". Почему население Донбасса не идет в партизаны

Населению ЛДНР за три года оккупации "промыли мозги", говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

не достигли пика и не перерастут в организованное партизанское движение.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, это происходит "благодаря" непонятной политике центрального правительства Украины по фактически бесплатным поставкам электроэнергии, газа, воды, а также социальному обеспечению в виде выплат украинских пенсий в ОРДЛО.

"Вместо того, чтобы прекратить финансирование этих территорий и создать условия для возникновения протестных настроений в связи с тяжелым экономическим положением, а именно — невыплатой пенсий, социальных начислений и зарплат, украинское правительство наоборот делает все возможное, чтобы избежать возникновения этих настроений, продолжая финансирование тех территорий. Например, за последний год на 50% выросла угледобыча на оккупированных территориях, что позволило оккупационным властям решить ряд социальных проблем — создать новые рабочие места и выплатить зарплату", — говорит эксперт.

Комментируя вопрос, куда более сейчас стремятся жители Луганска и Донецка, Дмитрий Снегирев заметил: "Население оккупированных территорий можно условно разделить на три категории. Первая часть — это 20-25%, которые хотят возвращения в Украину. Вторая часть — примерно 30-35%, которые стремятся в Россию. А остальные — "болото", которому все равно, лишь бы не стреляли".

"К сожалению, отсутствие четкой информационной политики со стороны соответствующих министерств не позволяет говорить об увеличении процента населения, которое бы стремилось вернуться в Украину. Фактически мы оставили на растерзание российским агрессорам население временно оккупированных территорий, которому за три года оккупации "промыли мозги", — подытожил сопредседатель ОИ "Права справа" .

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс может остаться "выжженной землей".

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