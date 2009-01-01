Переговоры по ситуации на Донбассе зашли тупик — ОБСЕ

В ОБСЕ завяили, что на линии столкновения много тяжелого вооружения, поэтому есть риск масштабного возобновления боев.

ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация. Reuters

Переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе зашел в тупик.

Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает "Укринформ".

"Мы в полном тупике по переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе", — отметил Гремингер.

По его словам, контактная группа по Донбассу пытается принимать меры в разных направлениях, однако имеет ограниченное поле для маневра без политического сигнала "нормандской четверки".

"Если ссориться, то не будет продвижения. Продвижение должно быть синхронизировано с обеих сторон. Если нуждаемся в продвижении, должен быть политический импульс ", — добавил Гремингер.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время продолжается обсуждение вопроса относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Однако, считает он, это может "некоторым образом отвлечь внимание от главного вопроса — выполнения Минских договоренностей".

Говоря о безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а затем боевые действия опять усиливаются.

"Много тяжелого вооружения на линии столкновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий", — заявил Гремингер.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что у СММ есть значительная поддержка со стороны украинской власти.

Гремингер отметил, что ограничение свободы передвижения для представителей СММ ОБСЕ "вызывает фрустрацию".

"Мы ежедневно призываем стороны отменить ограничение", — подчеркнул генсек ОБСЕ.

Ранее представитель ОБСЕ в Украине Александер Хуг заявил, что конфликт на Донбассе в активной фазе, и он непредсказуем.