Перестарались с допросом "Коммуниста". Российские СМИ признали смерть еще одного из главарей ЛНР

Виталий Киселев проходил по делу о мятеже против Плотницкого.

Виталий Киселев (позывной "Коммунист") Соцсети

В террористической "Луганской народной республике" были убит еще один знаковый полевой командир — заместитель командира "народной милиции" ЛНР, который в сентябре 2016-го и еще ряд главарей ЛНР был обвинен в организации мятежа против Игоря Плотницкого.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Gazeta.ru.

Как пишет издание, 26 сентября Сергей Рахно, начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере "генеральной прокуратуры" ЛНР, выступил с видеообращением, заявив, что Киселев якобы жив и все его права как заключенного "обеспечиваются надлежащим образом".

При этом рядом с работником прокуратуры в кадре стоял мужчина в выцветшем камуфляже и тельняшке, внешне очень похожий на обвиняемого замкомандира народной милиции ЛНР. Однако этот человек не произнес в кадре ни слова. Прокурор подчеркнул, что Киселев признал вину и дал показания, изобличающие своих сообщников.

"На самом деле "Коммунист" был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли. А в кадре рядом с Рахно находится брат бывшего полевого командира Сергей, который работает водителем в администрации Плотницкого", — рассказал изданию высокопоставленный источник в силовых структурах ЛНР.

Любопытно, что местное "надзорное ведомство" в конце января 2017-го распространило сообщение, что бывшему заместителю командующего корпусом "народной милиции" ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается "в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законом ЛНР в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", отметили в "генпрокуратуре" ЛНР.

В ведомстве уверяли, что "в настоящее время обвиняемый Киселев В.В., учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью". Самого полевого командира больше публике не показывали.

Напомним, 4 февраля в центре Луганска было взорвано авто "начальника управления народной милиции" ЛНР Олега Анащенко, чья гибель стала продолжением уничтожения участников мятежа против Плотницкого и была связано с арестом Киселева.

Также напомним, что в конце января 2017-го в Москве неожиданно умер первый главарь ЛНР Валерий Болотов, который неосторожно заявил о своих претензиях на возвращение во власть в "республике" и мог быть замешен в мятеже.

Кроме того, в декабре 2016 года в Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" самопровозглашенной ЛНР Сергей Литвин, по "неофициальным данным", от инфаркта.

24 сентября 2016 года в пыточной умер советник Плотницкого, "экс-премьер" ЛНР Геннадий Цыпкалов, арестованный одновременно с Киселевым и проходивший по делу о "госперевороте". Его при допросе забили до смерти боевики полевого командира ДНР "Моторолы" (Арсен Павлов), а потом заявили о его самоубийстве через повешение.

Любопытно, что и "Моторола" не долго задержался в живых — 16 октября он был взорван в лифте своего дома.