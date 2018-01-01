Фактически финиш. Вятрович рассказал об успехах декоммунизации в Украине

В нашей стране переименовали около тысячи населенных пунктов, отметил директор Украинского института национальной памяти.

В Украине были демонтированы около 2,5 тысяч памятников, отметил Владимир Вятрович "Главред"

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что в нашей стране декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена.

В государстве демонтированы почти все памятники революционеру, советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину, рассказал он в эфире "Радио Свобода".

"У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, поскольку после переименования оказались девять или десять неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", — отметил собеседник.

По его словам, были демонтированы около 2,5 тысяч памятников. "Не только Ильичу (отчество Ленина — Ред.), но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах", — добавил он.

"Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит… мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", — подчеркнул Вятрович.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно документу, в Украине запрещаются символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, а также фашистских группировок. Позже закон подписал президент Петр Порошенко.