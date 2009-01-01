Под Авдеевкой и Горловкой силы АТО жестко ответили на дерзкие провокации боевиков

Украинские военные вели огонь по террористам из станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные вели огонь по террористам из станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов Facebook 93-тя ОМБр

Вчера, 11 октября, на Донецком направлении22 раза нарушили режим прекращения огня, но тяжелое оружие при этом не применяли.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяниксообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, оккупанты пять раз открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по украинским позициям вблизи Авдеевки.

Также враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты в районе Песков и по три раза — позиции вблизи Невельского, Луганского и Зайцево (северная окраина Горловки). При этом оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие.

На наиболее дерзкие провокации противника украинские военнослужащие отвечали огнем из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавил Мотузяник.

Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.