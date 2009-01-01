Под патронатом президента. Эколог рассказал о "царской охоте" в Украине

В Украине создано значительное число "царских охот" для знати киевской или рангом пониже, отметил Борейко.

Леонид Кравчук на охоте Фото: tyzhden.ua

В Украине существует много ресурсных лобби, жирующих на заготовке и продаже того или иного природного ресурса.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

Он рассказал, что существует "лесное лобби", "рыбное лобби", "янтарное лобби", "нефтяное лобби", "охотничье лобби".

"Как правило, охотничье лобби возглавляет или возглавлял президент Украины: Кравчук, Кучма, Янукович. Ющенко и Порошенко — не охотники. Или кто-то из руководителей АП. Существует специальное ведомство, которое занимается организацией "царских охот" — это Гослесагентство Украины", — отметил он.

Борейко уточнил, что в Украине создано значительное число "царских охот" для знати киевской или рангом пониже.

"Это печально известное Сухолучье, где раньше охотился Янукович вместе с другими бывшими президентами Украины, а сейчас, видимо, "шишки" из Администрации нынешнего президента Украины. Существует также огромное количество областных "царских охот" для губернаторов, прокуроров, ментов, судей и прочих областных начальников. Существует охотничья пресса, которая травит экологов и популяризирует охоту, то есть развлечение убийством. Существуют также отечественные и неотечественные товаропроизводители для охоты: ружья, патроны, ножи, одежда и т.д. Все эти люди заинтересованы в бесконтрольной охоте и являют собой костяк охотничьего лобби", — заявил он.

По его словам, все они тормозят проведение экологических и антиохотничьих законов, тормозят занесение лося в Красную книгу, занимаются дискредитацией известных экологов, распространяют антиэкологические слухи.

"Охотников в Украине сейчас около 2-3%, но это крайне агрессивная и консервативно настроенная группа, от нее очень много вреда для охраны природы. Мое твердое мнение: любительскую, спортивную охоту в Украине нужно закрывать, и чем раньше, тем лучше", — добавил эколог.

Напомним, ранее Борейко назвал самые "грязные" города Украины и районы Киева.