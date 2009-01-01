Под Радой нардеп подрался с митингующим, опубликовано видео

Активист утверждал, что воевал в аэропорту.
Об этом свидетельствует видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал волонтер организации "Миротворец" Мирослав Олешко.
По его словам, политик начал избивать человека после того, как тот сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!".
"Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под Верховной Радой", — говорится в сообщении.
Внимание, на видео есть ненормативная лексика!
Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.
В ходе протестов между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны, бывшим министром обороны Валерием Гелетеем произошла потасовка.
Также возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в Киеве правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.
Позже — 21 октября — протестующие, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили ультиматум президенту Петру Порошенко: на протяжении пяти дней внести в Раду законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.
Видео: facebook.com/oleshkomiroslav