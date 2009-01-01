Под Радой нардеп подрался с митингующим, опубликовано видео

Активист утверждал, что воевал в аэропорту.

Егор Соболев УНИАН

В центре Киева —— народный депутат от "Самопомочі"подрался с одном из митингующих.

Об этом свидетельствует видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал волонтер организации "Миротворец" Мирослав Олешко.

По его словам, политик начал избивать человека после того, как тот сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!".

"Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под Верховной Радой", — говорится в сообщении.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.

В ходе протестов между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны, бывшим министром обороны Валерием Гелетеем произошла потасовка.

Также возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в Киеве правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.

Позже — 21 октября — протестующие, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили ультиматум президенту Петру Порошенко: на протяжении пяти дней внести в Раду законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.

Видео: facebook.com/oleshkomiroslav