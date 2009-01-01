Пограничники прокомментировали захват военной базы на границе с Крымом

На КПВВ Чонгар работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации, сказал Слободян.

На КПВВ Чонгар в Херсонской области, гдеработает Нацполиция и СБУ.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация имела место в определенном отдаление от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", — сообщил Слободян.

Ранее сообщалось, что на подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

видео: 112 Украина