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Пограничники прокомментировали захват военной базы на границе с Крымом

Сегодня, 09:19

На КПВВ Чонгар работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации, сказал Слободян.

Чонгар
twitter.com/irrnews
На КПВВ Чонгар в Херсонской области, где незаконное вооруженное формирование пыталось захватить военную базу, работает Нацполиция и СБУ.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина". 

"Ситуация имела место в определенном отдаление от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", — сообщил Слободян.

Ранее сообщалось, что на подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

видео: 112 Украина

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Чонгр, граница, Крым, захват, военная база, Слободян, пограничники, СБУ, Нацполиция
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