Пограничников Сумского отряда ФСБ похитила во время консультативной встречи

Проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой.

ФСБ похитила украинских пограничников Reuters

Двое пограничников Сумского отряда были захвачены ФСБ во время проведения консультативной встречи с россиянами.

Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает 112.ua.

В этой связи Государственная пограничная служба решила ограничить количество приграничных консультативных встреч с представителями РФ.

Он отметил, что постоянное проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой, но в условиях непредвиденных действий РФ решено ограничить их количество.

"Мы решили ограничить эти встречи на уровне руководителей (погранслужб, — ред.), чтобы обезопасить менее подготовленный персонал", — сообщил глава ведомства.

По его словам, именно во время проведения такой консультативной встречи россиянами были захвачены в плен 2 пограничника Сумского отряда.

При этом Цигикал допускает, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга государственной границы двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20.00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя учаток границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.