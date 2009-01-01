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Преступление в "чеченском стиле". Политтехнолог назвал убийство Окуевой приглашением Путина в "новый мир"

Сегодня, 09:10

Случившееся явно является продолжением истории с покушением на Мосийчука, считает Березовец.

Окуева
Амина Окуева Reuters
Убийство чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой является приглашением президента РФ Владимира Путина в "новый мир", попыткой представить Украину "failed state".

Об этом политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что преступление — явно продолжение истории с покушением на нардепа Игоря Мосийчука.

"Убийство Амины Окуевой в "чеченском стиле" очередью из автомата из кустов это такое приглашение Владимира Владимировича Путина в "новый мир". Попытка представить Украину "failed state", — утверждает эксперт.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

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