Преступление в "чеченском стиле". Политтехнолог назвал убийство Окуевой приглашением Путина в "новый мир"

Случившееся явно является продолжением истории с покушением на Мосийчука, считает Березовец.

Амина Окуева Reuters

Убийство чеченского добровольца сил АТОявляется приглашением президента РФв "новый мир", попыткой представить Украину "failed state".

Об этом политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что преступление — явно продолжение истории с покушением на нардепа Игоря Мосийчука.

"Убийство Амины Окуевой в "чеченском стиле" очередью из автомата из кустов это такое приглашение Владимира Владимировича Путина в "новый мир". Попытка представить Украину "failed state", — утверждает эксперт.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".