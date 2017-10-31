Убийство Окуевой. Есть несколько главных версий, Осмаев раскрыл новые подробности трагедии

Под Киевом в автомобиль, в котором ехали супруги-чеченские добровольцы сил АТО Амина Окуева и Адам Осмаев, киллеры выпустили несколько пуль.

Об этом в комментарии журналистам рассказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, пишет 112.ua.

По его словам, следствие уже имеет несколько главных версий убийства, над ними работают правоохранители, сообщает ТСН со ссылкой на данные "5 канала".

"Амина погибла, мужчине сейчас оказывается медицинская помощь. Она была на пассажирском сидении. Подключили все технические и правоохранительные средства, что раскрыть это преступление", — сказал он.

Между тем Осмаев в комментарии LB.ua заявил, что они с женой возвращались в Киев из другого региона, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Вокруг меня все разлеталась, панель вся", — добавил собеседник.

"Я сколько мог проехал, потому что (нападавшие — Ред.) попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине — Ред.), но ей в голову попали. Так что...", — подчеркнул доброволец.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором были Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: LB . ua