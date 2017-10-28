Полторак назвал причины небоевых потерь военных в зоне АТО

Полторак уверяет, что каждый случай потери военных расследуют.

По его словам, основными причинами небоевых потерь являются: болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя, сообщает "112 Украина".

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — сказал Полторак.

По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.

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Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года погибли и были ранены не из-за боевых действий более 10 тысяч военных.

Видео: 112 Украина