В 2017-м небоевые потери ВСУ уменьшились почти на треть

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что в 2017-м небоевые потери армии снизились на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет УНИАН.

По словам генерала, в ВСУ количество самоубийств уменьшилось на 12%.

"Если брать, скажем так, небоевые потери, о которых много говорят, то практически это сокращение произошло до 36%", — отметил Грунтковский.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли более 50 военнослужащих государства, а ранения получили 269 наших защитников.