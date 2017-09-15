Полторак о подготовке ВСУ: Нам не нужны чужие территории, но и свои мы никому не отдадим

Полторак и представители зарубежных стран наблюдали за ходом проведения военных учений.

Степан Полторак УНИАН

Украине не нужны чужие территории, но и свои территории она никому не отдаст

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине, сообщается на сайте МОУ.

Отмечается, что в рамках украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident-2017" Полторак и представители зарубежных стран наблюдали за ходом проведения нынешних военных учений.

Министр обороны Украины ознакомился с активной полевой фазой учений, которая проходит на разных участках Международного центра миротворчества и безопасности.

Наблюдая за маневрами, Полторак отметил важность и актуальность совместных учений военнослужащих Вооруженных сил Украины с военнослужащими других стран.

"Крайне важно, что эти учения проводятся и на поле, и на современной технике в классах учебного центра имитационного моделирования, ведь получить определенный уровень профессионализма без современных технологий невозможно", — отметил минстром.

Полторак также подчеркнул, что инфраструктура таких учебных центров будет расширяться.

"Следующие шаги мы связываем с центрами в Николаеве, Днепре, Гончаровске. Люди должны идти на фронт полностью подготовленными. И благодаря предварительному обучению в этих центрах, чтобы они были уверены в своих силах и умениях", — сообщил он.

Кроме того, министр обороны Украины выразил убеждение, что противник "больше никогда не застанет нас врасплох". "Мы постоянно и настойчиво готовимся, и совершенствуемся. В том числе, с помощью стран-партнеров. Нам не нужны чужие территории, но и свою мы никому не отдадим", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Полторак заявил, что ВСУ подготовились к угрозе вторжения российских войск в ходе учений "Запад-2017".