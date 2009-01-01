Порошенко назвал главную проблему Донбасса

Россия хочет контролировать Украину, отметил президент.
Об этом президент Петр Порошенко заявил в американском Нью-Йорке во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет УНИАН.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что РФ хочет контролировать наше государство.
"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины... Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество", — сказал глава страны.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.