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Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Сегодня, 11:41

Ученики Киевского военного лицея им. Ивана Богуна выбрали для себя путь защитника страны, отметил президент.

Порошенко,лицеисты
Петр Порошенко и лицеисты president.gov.ua
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, страна не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить учеников Киевского военного лицея им. Ивана Богуна к защите Родины.

Об этом он сказал во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами на Софийской площади в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что учащиеся "выбрали для себя путь человека в погонах, путь защитника Украины".

"Государство не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить Вас к защите Отечества. Именно Вам и строить, и защищать независимое государство ХХI века", — добавил Порошенко.

Ранее государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил мнение, что нет причин отказывать Украине во вступлении в НАТО, "вопрос только — когда".

Фото: president.gov.ua

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Украина, НАТО, Порошенко
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