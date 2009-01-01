Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Ученики Киевского военного лицея им. Ивана Богуна выбрали для себя путь защитника страны, отметил президент.

Петр Порошенко и лицеисты president.gov.ua

Президентзаявил, что Украина обязательно станет, страна не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить учеников Киевского военного лицея им. Ивана Богуна к защите Родины.

Об этом он сказал во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами на Софийской площади в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что учащиеся "выбрали для себя путь человека в погонах, путь защитника Украины".

"Государство не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить Вас к защите Отечества. Именно Вам и строить, и защищать независимое государство ХХI века", — добавил Порошенко.

Ранее государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил мнение, что нет причин отказывать Украине во вступлении в НАТО, "вопрос только — когда".

Фото: president.gov.ua