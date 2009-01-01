Порошенко в ООН предложит создать группу друзей Украины по деоккупации Крыма

Порошенко предлагает создать механизм для восстановления украинского суверенитета и мирного вытеснения РФ из Крыма.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить на Генассамблее), идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма.

Об этом глава государства сообщил в рамках работы 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет УНИАН.

"Почти два года назад я высказал почин, чтобы создать механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном, мирном пути вытеснения России из Крыма. Мы полагаемся на инструмент международного права, судов, арбитражей", — заявил Порошенко.

"Мы имеем координированную и нацеленную поддержку наших партнеров во всем мире, и я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма, для того чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", — отметил президент.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генассамблеи (ООН), в частности, по деоккупации Крыма.