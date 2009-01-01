Сегодня, 11:38 RSS

Порошенко в ООН предложит создать группу друзей Украины по деоккупации Крыма

Сегодня, 11:10

Порошенко предлагает создать механизм для восстановления украинского суверенитета и мирного вытеснения РФ из Крыма.

Порошенко
Петр Порошенко. president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить на Генассамблее Организации Объединённых Наций (ООН), идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма.

Об этом глава государства сообщил в рамках работы 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет УНИАН.

"Почти два года назад я высказал почин, чтобы создать механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном, мирном пути вытеснения России из Крыма. Мы полагаемся на инструмент международного права, судов, арбитражей", — заявил Порошенко.

"Мы имеем координированную и нацеленную поддержку наших партнеров во всем мире, и я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма, для того чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", — отметил президент.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генассамблеи (ООН), в частности, по деоккупации Крыма.

 

 

Теги:  
Порошенко, ООН, создание, группа, Крым, Россия, вытеснение
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...