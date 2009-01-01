Правоохранители получат турецкие средства связи — Аваков

В бюджете на следующий год заложены расходы на приобретение вертолетов для Нацгвардии, отметил министр.

Арсен Аваков фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители получат средства связи, которые производятся в Турции.

Об этом он сказал на XIV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, говорится на сайте МВД.

"Как итог длительной работы с турецкой компанией Aselsan, мы подписали соглашение о приобретении средств связи. Конкурс на поставку этих средств для Украины проходил между несколькими мировыми лидерами", — отметил чиновник.

По его словам, именно Aselsan предложили лучшие качественные и количественные показатели. "Других деталей этого контракта мы не будем разглашать, поскольку это государственная тайна", — добавил министр.

Кроме того, он сказал, что оружие и амуниция играют важную роль в подготовке личного состава, но не менее значимым является также мотивация бойцов. "Особое внимание мы обращаем на мотивацию нашего личного состава. Конечно, они будут обеспечены всем необходимым", — заверил он.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что с первых дней войны в оборонном секторе приоритетом стало партнерство государственных и частных фирм. "Четвертый год продолжается агрессия России и мы должны рассчитывать на собственные силы. Главное отличие нашей техники заключается в том, что она проходит испытания не только в лабораториях, но и в боевых условиях", — заявил тот.

Степан Полторак, Александр Турчинов и Арсен Аваков на выставке фото: mvs.gov.ua

Аваков рассказал, что на выставке "Оружие и безопасность-2017" представлены как новые образцы техники и амуниции для полиции, так и экземпляры предыдущих поколений, которые пройдут модернизацию.

"Сегодня здесь представлены комплекты формы, которые будут базовыми для полиции и гвардии в 2018 году. А также мы ознакомились с новой моделью автомобиля "Варта" и обсудили модернизацию предыдущих поколений этих авто", — сказал глава МВД.

Министр подчеркнул, что в бюджете на следующий год заложены расходы на приобретение вертолетов для Национальной гвардии.

Выставка "Оружие и безопасность-2017" уже четырнадцатый раз проводится в Киеве. Традиционно здесь представлены лучшие экземпляры украинского и иностранного оружия и специальной техники. Особое внимание отечественных и международных экспертов привлекает вооружение и экипировка правоохранительных органов и средства обеспечения пограничного контроля.

Экспонаты выставки "Оружие и безопасность-2017" и посетители фото: mvs.gov.ua

Среди организаторов выставки также и Министерство внутренних дел. Ведомство представлено научно-производственным объединением "Форт", Государственным научно-исследовательским институтом МВД и полицией охраны. Кроме этого, свои стенды представили Национальная академия внутренних дел и Львовский национальный университет внутренних дел.

В этом году был представлен обновленный бронеавтомобиль "Варта", который уже получил признание на выставке вооружения во Франции. Машина сконструирована и изготовлена на производственном предприятии "Украинская бронетехника".

В базовой комплектации бронеавтомобиль имеет значительный арсенал функций: централизованная автоматическая система подкачки шин, фильтровентиляционная установка, система пожаротушения в моторном отделении и отделении десанта, вытяжку пороховых газов, камеры переднего и заднего вида. Все это в комплекте с мощным внедорожным шасси и бронированным корпусом делает машину очень привлекательной на рынке вооружения.

В Украине бронеавтомобили "Варта" используют гвардейцы и подразделения полиции особого назначения. Выставка "Оружие и безопасность-2017" продлится до 13 октября. Желающие могут ознакомиться с новыми видами оружия, военной и специальной техники, качество которых неоднократно было проверено в реальных условиях.

Фото: mvs.gov.ua, видео: МВС УКРАЇНИ