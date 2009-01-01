Представитель "нации страха". Почему Земан призвал украинцев смириться с потерей Крыма

Десятилетия оккупации воспитывают не только героев, но и коллаборационистов, убежденных, что с силой нужно считаться.

Милош Земан Instagram

Выступление чешского президента Милоша Земана с предложениемза согласие смириться с отторжением части ее территории — не просто инициатива очередного "полезного идиота" Кремля. Это еще и отражение усталости части западного политического истеблишмента от конфликта с Россией — собственно, поэтому Земан и вышел на трибуну ПАСЕ.

Об этом украинский журналист и публицист Виталий Портников пишет в своей колонке на "Грани.Ру".

"Многим западным политикам действительно кажется, что скоро все закончится и станет как было до путинского вторжения в Крым. Россия понемногу отползет от Донбасса, согласится с заменой своих войск и наемников миротворцами ООН, а что там дальше будет с разрушенной территорией и распропагандированным населением — это уже дело Украины. А из Крыма уйти нелегко, Путина оттуда не выкуришь, поэтому гораздо проще "нагнуть" не его, а украинцев, заставив их смириться с фактом аннексии. А дальше все будут жить-поживать, российского добра наживать", — говорится в статье.

По словам автора, это опасная иллюзия. "Примечательно, что Земан выступил со своей зажигательной речью как раз в годовщину передачи Гитлеру чехословацких Судет. Тогда тоже была иллюзия, что фюрер удовлетворится этой территорией и главная задача западных гарантов территориальной целостности Чехословакии (да-да, Великобритания и Франция были такими же гарантами целостности Чехословакии, как подписанты Будапештского меморандума — гарантами целостности Украины) — это успокоить потенциального агрессора. Поскольку никакой возможности заставить Гитлера отказаться от Судет не было, было решено нагнуть Бенеша — и в результате спустя короткое время уже вся Чехословакия исчезла с политической карты Европы. Помогло ли это предотвратить Вторую мировую войну? А как же", — иронизирует Портников.

"Поразительно, что из этой истории многие на Западе до сих пор не сделали никаких выводов. Что апологетом признания "свершившихся фактов" выступает именно чешский, а не какой-то другой президент — это как раз неудивительно. Десятилетия оккупации — а в Чехословакии годы немецкого кошмара быстро сменились советским — воспитывают не только героев, но и коллаборационистов, убежденных, что с силой нужно считаться и ей опасно противостоять", — продолжает журналист.

"Земан — типичный представитель этой "нации страха", и ему призвать украинцев смириться и взять деньги гораздо проще, чем политику из какой-нибудь не знавшей советского сапога страны, пусть и пропутински настроенному. Но весь этот анализ психологии капитуляции не отменяет одного простого факта: изнасилование Чехословакии не сработало. Изнасилование и предательство не работают никогда", — подчеркнул публицист.

По его мнению, если Западу действительно хочется закрыть крымский вопрос, нужно действовать совершенно иначе: "Никогда, ни при каких условиях не признавать результаты аннексии Крыма. Никогда, ни при каких условиях не отменять санкции против России — более того, ужесточать их с каждым годом продолжения аннексии. Принять Украину в НАТО и разместить на ее территории вооруженные силы альянса. Словом, сделать невозможным даже мечты о войне с этой страной".

"Я вовсе не стану утверждать, что эти меры гарантируют возвращение Крыма. Но они гарантируют самое главное — что Крым, даже аннексированный, будет единичным случаем, частной иллюстрацией государственного безумия и возмездия за него. В противном случае право силы рано или поздно заменит международное право, как это уже было во времена аннексии Судет", — подытожил Виталий Портников.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что премьер Чехии Богуслав Соботка извинился за заявление президента страны и заявил, что высказывания Земана абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.