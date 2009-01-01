При штурмах Авдеевки "армия ДНР" понесла такие потери, что на передовую бросят курсантов

11-й "полк" не способен выполнять ставящиеся задачи в полном объеме.

Могилы боевиков в Донецке donpress.com

После, главари ДНР пытаются как можно быстрее восстановить боеспособности частей и соединений, потрепанных при штурме города.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование 1-го "армейского корпуса" провело экстренное доукомплектование личным составом подразделений 11-го "отдельного мотострелкового полка" (в/ч 08818), принимающего участие в боевых действиях на Авдеевском направлении, и несущего серьезные потери.

Командование "полка" сообщило, что и после доукомплектования "некомплект" в подразделениях достигает 40%, в связи с чем "полк" не способен выполнять ставящиеся задачи в полном объеме.

Кроме того, из числа преподавателей и слушателей "Донецкого военного училища" командованием 1-го АК" формируют сводное подразделение, которое планируют перебросить в район Спартака (Донецк, Авдеевское направление) для выполнения боевых задач, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что десятки грузовиков вывозят в Россию тела оккупантов, уничтоженных под Авдеевкой.