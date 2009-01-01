Пропавший в Беларуси Павел Гриб находится в российском СИЗО

Отец парня сказал, что собирается к нему поехать.

Павел Гриб Фото из соцсетей

В Министерстве иностранных дел сообщили, что украинец, который в августе пропал на территории Беларуси, находится в следственном изоляторе №5 российского Краснодара.

Об этом рассказал его отец — член общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советник главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицер-пограничник запаса Игорь Гриб, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что собирается поехать к парню. "Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе №5… Мы будем бороться за него, проведать нужно", — сказал активист.

Напомним, 24 августа Игорь Гриб (19-летний гражданин Украины) поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в соцсетях. Позже СМИ узнали, что она россиянка, собеседница подтвердила — парня похитила ФСБ.