Пророссийские поправки не прошли. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

В ходе внесения поправок положения, которые носили антиукраинский характер, поддержки в зале не нашли.

ПАСЕ приняла резолюцию по Украине facebook.com/cpUAct/

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием за промедление на этом пути.

Соответствующая резолюция "Функционирование демократических институтов в Украине" была принята по результатам обсуждения сегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ, сообщает УНИАН.

Резолюцию подготовили члены Мониторингового комитета депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер.

"За" проголосовали 106 членов ПАСЕ, "против" — 11, "воздержались" — 9.

"ПАСЕ приветствует амбициозную программу реформ, начатую украинскими властями с целью реализовать запрос украинского общества, сделанный во время Революции достоинства. ПАСЕ признает, что эти реформы проводятся в условиях вызовов, которые являются результатом российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма. Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не должно быть использовано как оправдание невыполнения других реформ, которые жизненно необходимы для демократической консолидации страны. Большой прогресс был достигнут в изменении законодательных рамок, необходимых для реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были имплементированы и переведены в изменения в поведении и практике", — говорится в резолюции.

Вместе с тем Ассамблея выразила беспокойство относительно жесткого политического диалога после событий на Евромайдане и войны на востоке Украины с противостоянием украинских политических сил, обвиняющих друг друга в измене или экстремизме.

"В то время, когда прошлое требует решения, Ассамблея призывает все политические силы Украины преодолеть разногласия и вражду и работать вместе для обеспечения стабильности и укрепления демократии в стране", — отмечается в документе.

В ПАСЕ также отметили, что поляризация и напряжение повлияли на среду средств массовой информации "таким же образом, как и на политическую среду, что привело к нападениям на журналистов и издания, что является неприемлемым".

"Приветствуя осуждение этих атак со стороны власти, Ассамблея призывает ее полно и прозрачно провести расследование этих атак и гарантировать, что виновные будут привлечены к ответственности", — отмечают авторы резолюции.

Одновременно в ПАСЕ отметили, что ряд российских журналистов и представителей средств массовой информации были признаны угрозой для национальной безопасности и конституционного порядка, и им был запрещен въезд в Украину.

"В то время, когда беспокойство украинской власти относительно российской пропаганды и информационной войны понятно и имеет законное право, запрет на въезд журналистам должен применяться только как последнее средство", — отмечается в документе.

Кроме того, Ассамблея подчеркнула важность всеобъемлющей конституционной реформы для "успешного выполнения всеобъемлющих реформ по всей стране".

"Поэтому приветствуются приоритеты украинской власти и Верховной Рады относительно процесса конституционных реформ и достигнутые на сегодня результаты. Ассамблея ожидает принятия конституционных поправок, чтобы придать новый импульс реформам судебной системы с целью обеспечения подлинной независимости от внешнего вмешательства и влияния", — отмечается в резолюции.

Говоря о важности процесса децентрализации, который связан с выполнением Минских договоренностей и является важным для стабильности и консолидации страны в целом, ПАСЕ "выразила надежду на прогресс в выполнении минского протокола всеми подписантами, в частности Российской Федерацией".

В ПАСЕ также считают, что процесс конституционных реформ не должен ограничиваться разделом относительно децентрализации и судебными разделами, но также решать вопросы в других сферах, в которых были отмечены недостатки, в том числе в вопросе разграничения полномочий.

"Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами прав человека, которые были нарушены из-за закона о люстрации. Поэтому Ассамблея призывает Верховную Раду безотлагательно принять поправки к этому закону, которые были подготовлены в сотрудничестве с Венецианской комиссией, с целью решения этих проблем, а также найти дополнительные меры, чтобы гарантировать полное соответствие закона заключениям Венецианской комиссии, а его выполнение — европейским стандартам", — подчеркивается в резолюции.

В ПАСЕ также выразили убеждение, что "основным пунктом беспокойства остается широко распространеная в Украине коррупция".

"Длительное отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить последствия масштабной реформы органов власти и, в конечном счете, подорвать доверие общества к политической и судебной системе в целом. В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что темпы борьбы с коррупцией являются очень медленными, а конкретные результаты - очень ограниченными. Кроме того, Ассамблея подтверждает свою озабоченность в связи с переплетением политических и экономических интересов в политической среде страны, что влияет на общественное мнение и может навредить борьбе с коррупцией. Поэтому Ассамблея приветствует создание основных институциональных рамок для борьбы с коррупцией в стране и рассчитывает, что это приведет к ощутимым и конкретным результатам, в том числе к обвинительным приговорам", — говорится в резолюции.

В ПАСЕ, кроме того повторили призыв принять единый Избирательный кодекс, который введет пропорциональную систему с открытыми списками в региональных округах, что будет полностью соответствовать европейским стандартам.

"Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что статья 81 Конституции Украины позволяет прекращение полномочий депутата, который выходит из фракции партии, от которой он был избран. Это противоречит европейским стандартам, и в контексте продолжающейся конституционной реформы в эту статью должны быть внесены правки. По этой же причине Ассамблея призывает Верховную Раду отменить недавние поправки к закону "О выборах народных депутатов", которые позволяют политическим партиям постфактум изменить партийный список кандидатов", — отмечается в документе.

В ПАСЕ также обратили внимание на то, что Верховная Рада отложила ратификацию Конвенции СЕ о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и насилием в семье.

"Ассамблея побуждает Верховную Раду внести этот документ вновь в повестку дня и обеспечить быструю ратификацию этого важного инструмента", — подчеркивается в резолюции.

В ходе внесения поправок положения, которые носили антиукраинский характер, поддержки в зале не нашли.

Напомним, ранее ПАСЕ потребовала от России освободить Сущенко и не преследовать журналистов в Крыму.