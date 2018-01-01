Путин рассказал, в каком вопросе попросил Трампа давить на Украину

В свою очередь глава США высказал свою позицию по "Северному потоку-2".

О чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки. Reuters

По итогам сегодняшней встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой в том числе рассказали и о достигнутых договоренностях в украинских вопросах.

В частности, говоря об Украине, Путин заявил: "При обсуждении украинского вопроса мы обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских соглашений. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу".

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В свою очередь Трамп затронул вопрос строительства "Северного потока-2". По его словам, США намерены конкурировать с данным проектом.

"США – наибольший производитель нефти и газа. Мы будем конкурировать с трубопроводом России. У нас есть много источников энергоносителей. Сейчас мы №1 в мире". Ранее СМИ уже сообщали о том, что Трамп давил на немецкого канцлера Ангелу Меркель ради отказа в поддержке строительства "Северного потока-2".

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А Путин в очередной раз пообещал сохранить транзит газа через Украину после завершения реализации проекта: "Россия готова сохранить транзит Украины. Мы готовы продолжить транзитный контракт в случае разрешения спора в Стокгольмском суде".

Среди других обсуждаемых на встрече вопросов было дело о вмешательстве России в выборы в США, а также война в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин будут разговаривать во время встречи в Хельсинки. Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

В свою очередь немецкое издание Die Welt написало, что сам факт этой встречи играет на руку Путину и ставит под удар положение Украины. Встреча с Трампом приближает главу РФ к его долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором за аннексию Крыма не наказывают санкциями, а ЕС и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве.

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