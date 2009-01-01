Путин в Крыму: с прицелом на выборы

В Крыму Путин намерен действовать по привычной программе: посетить "Артек" и потусить с ручными "Ночными волками".

Граффити Путина в Крыму Reuters

Там уже подготовились к приему высокого гостя: на днях задержан "агент СБУ", бывший военнослужащий ВСУ Геннадий Лимешко, который, как утверждает ФСБ, располагая тротиловыми шашками, решил спилить столб линии электропередач Судак — Новый Свет. К сожалению, Лимешко — не единственная жертва провокаций российских спецслужб, в прошлом году в Крыму разыгрывали шоу "агенты ГУР" с участием граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея. Учитывая сообщение Генштаба ВСУ о задержании ФСБ 12 бывших украинских военнослужащих в последнее время, нельзя исключить, что еще кого-то из них объявят готовившим покушение на Путина.

Отмечу, что "диверсия" против столба электропередач имеет свое логическое объяснение: несмотря на пафосное информационное сопровождение наведения энергомоста с Кубани, в Крыму этим летом отключают электричество. Оккупационные власти поясняют ситуацию жаркой погодой, дескать, энергосети не выдерживают подключения многочисленных кондиционеров и холодильников. В одном крымчанам можно быть уверенным: во время визита Путина свет на полуострове отключать не станут. Не исключено, что российский президент привычно блеснет голым торсом в компании счастливых отдыхающих, дабы дезавуировать сообщения о превращении Крыма в непотопляемый авианосец российской военщины.

Визиту Путина предшествуют неприятные для РФ события, в частности, принятие Конгрессом США и подписание Дональдом Трампом санкционного закона, который даже российские эксперты признают серьезной проблемой для экономики России. Нужно понимать, что санкции как таковые не будут иметь сиюминутного эффекта для российской экономики, скорее, будут напоминать строгий ошейник для агрессивной собаки.

Интересный момент: во время ритуальной встречи с главой фракции "Единой России" в Государственной Думе Владимиром Васильевым российский президент анонсировал сокращение расходов на оборону в бюджете-2018. Конечно, это не означает отказ от агрессивных действий в Украине и поддержки сепаратистов на Донбассе, но может стать первой ласточкой бюджетного секвестра. Параллельно с этим сообщением прошло другое, не менее интересное, о падении в 11 раз по сравнению с первым полугодием 2016 года прибыли "Газпрома". Безусловно, нет оснований говорить о финансовом крахе России, но негативные тенденции в ее экономике постепенно проявляются все более отчетливо.

В Крыму Путин намерен действовать по привычной программе: посетить "Артек" и потусить с ручными "Ночными волками". Общение с детьми и подростками в последнее время — излюбленная технологическая фишка президента РФ, свидетельствующая о заметном кризисе жанра и усиленном поиске путей к сердцам избирателей. Что касается путинской мотообслуги под предводительством Залдостанова, то она зарекомендовала себя в качестве довольно эффективного инструмента распространения идей "русского мира" и будет показательно обласкана.

Россия в августе успела отметиться перекрытием Керченского пролива, что было связано со строительством моста между Крымом и Кубанью, но в 2017 году при самых благоприятных условиях шансов на запуск инфраструктурно-политического проекта нет. Его попытаются запустить в эксплуатацию в конце следующего года, а пока масштабная стройка, на которой зарабатывают братья Ротенберги, в лучшем случае станет декорацией для визита Путина в Крым.

Впрочем, независимо от результатов нынешней поездки, можно сказать, что в России крымскую тему будут интенсивно крутить в ближайшие 7 месяцев, ведь Госдума назначила президентские выборы на годовщину оформления аннексии Крыма, 18 марта 2018 года. Учитывая, что в Кремле намерены обеспечить действующему президенту 70-процентную явку и 70-процентную поддержку, несложно догадать, что "расцветающий полуостров" будет важной темой кампании Путина, а российские провокации с использованием Крыма будут продолжаться.

Евгений Магда