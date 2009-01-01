Рада провалила отставку Авакова

Против увольнения чиновника с поста главы МВД проголосовали более 100 нардепов.

Арсен Аваков УНИАН

Во вторник, 7 ноября,отклонила проект постановления об увольнениис должности министра внутренних дел (№5041).

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что за документ, авторами которого являются нардепы от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский, проголосовал 31 парламентарий, а против — 102.

"Авторы проекта постановления считают, что органы внутренних дел Украины под руководством Авакова продемонстрировали несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", — говорится в пояснительной записке.

Также в ней отмечается, что НАБУ и Генпрокуратура "подтвердили наличие расследований фактов незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО "Инвестор", которое близко к Авакову, и фактов нарушений при тендерных закупок рюкзаков, в которых фигурируют его близкие родственники".

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали трех человек, в частности сына Арсена Авакова Александра, в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн гривен при закупке рюкзаков для МВД, им сообщили о подозрении в хищении госсредств.

Напомним, судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения для сына чиновника — отпустил под личное обязательство, подозреваемый должен сдать загранпаспорт, другие документы для выезда из Украины и носить электронный браслет.