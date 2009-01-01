Ракеты и артиллерия. Турчинов назвал приоритетные направления финансирования в 2018 году

СНБО унормировал создание и деятельность Ставки верховного главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Производство высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения станет приоритетным направлением финансирования в 2018 году.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета нацбезопасности, сообщает пресс-служба СНБО.

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", — отметил Турчинов.

По его словам, кроме того, особое внимание будет уделяться интенсивной боевой подготовке частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, а также обустройству государственной границы.

Турчинов рассказал, что СНБО также унормировал создание и деятельность Ставки верховного главнокомандующего как органа стратегического руководства Вооруженными силами Украины в особый период.

Он заметил, что сегодня были рассмотрены и приняты Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также, по словам секретаря СНБО, впервые в Украине унормирован вопрос "о создании и деятельности Ставки верховного главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими воинскими формированиями и правоохранительными органами в особый период".

Напомним, ранее Турчинов рассказал об успешных испытаниях украинских ракет.