Размещение миротворцев ООН на Донбассе. Стала известна тема встречи Волкера и Суркова в Белграде

4 ноября спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время встречи в Белграде обсудят, в том числе, развертывание миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Они (Сурков и Волкер, — ред.) продолжают уже ставший традиционным обмен мнениями – это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке. Обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта", — сказал Песков.

"Конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня", — добавил он.

Напомним, ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании конфликта на Донбассе. Вторая встреча состоялась в октябре в Белграде, где, по словам Пескова, "состоялась "сверка часов", обмен мнениями по нынешней ситуации".

4 ноября спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.

11 ноября по итогам 25-го саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в Дананге (Въетнам) президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает о предложениях США о размещении 20 тысяч миротворцев на Донбассе.

"Я такого не знаю. Можете дальше ничего не говорить", — сказал Путин, отвечая на вопрос об информации издания The Wall Street Journal относительно намерений США передать России план о размещении на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН.

"Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно. Просто это нереально", — добавил он.

По данным The Wall Street Journal, США готовятся в ближайшее дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.