"Россия и сейчас не может смириться с независимой Украиной". Порошенко напомнил о подвиге Героев Крут

Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в Украине, заявил президент.

Порошенко напомнил о подвиге Героев Крут

В Украине сегодня вспоминают Героев Крут — защищавших УНР киевских курсантов и козаков, которые погибли в 1918 году во время неравного боя с большевистскими оккупантами.

Сегодня президент Петр Порошенко напомнил об огромном подвиге погибших и призвал почтить их память.

Он подчеркнул, что Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в Украине.

Президент почтил память Героев Крут, которые "вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды".

"Жертвенность и самоотверженность крутян позволили ... сделать все возможное для скорейшего возвращения утраченных позиций, и главное — правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства", — отметил президент.

"Сейчас страна, которая бредит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве", — добавил Порошенко.

Отметим, что ко Дню памяти героев Крут в Киеве состоится городской урок мужества, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"27 января в 15:00 состоится городской урок мужества "Подвиг Героев Крут как символ украинского патриотизма", посвященный Дню памяти Героев Крут", — отмечается в сообщении. Его участниками станут детские команды — участники городских соревнований по огневой подготовке "Снайпер столицы", учащаяся молодежь Киева, методисты по преподаванию предмета "Защита Отечества" районных научно-методических центров.

Мероприятие будет проходить в рамках сотрудничества с Национальным историко-архитектурным музеем "Киевская крепость", общественными организациями "Общество содействия Вооруженным силам Украины и Военно-Морского Флота "Гражданский корпус "Азов", "Департаментом военно-культурной антропологии" по адресу: ул. Госпитальная, 24-А, Национальный историко-архитектурный заповедник "Киевская крепость".

Напомним, бой состоялся на железнодорожной станции Круты, расположенной в 130 километрах на северо-восток от Киева, он длился пять часов между четырехтысячным подразделением большевистской армии и отрядом из киевских курсантов и козаков в количестве около 400 воинов.

Точное число погибших героев неизвестно, по данным участников событий, с украинской стороны были убиты более 250 человек. Названы имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Позже их тела были торжественно перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.