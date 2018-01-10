Россия разворачивает в Крыму комплексы С-400 для "защиты от Украины" — росСМИ

В Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны.

Россия разворачивает в Крыму комплексы С-400 militaryarms.ru

Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в оккупированном Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском, пишет "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха", все запущенные ракеты поразили цель.