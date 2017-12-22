Все ракеты попали в цель. В Украине успешно испытали комплекс "Ольха"

В Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха".

При этом все запущенные ракеты поразили цель, сообщил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.

"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!" — написал Порошенко.

В то же время советник президента Юрий Бирюков опубликовал в Facebook фото с вероятного места испытания "Ольхи", на которых присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, когда Украина начнет производить ракетные комплексы "Ольха".