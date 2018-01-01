Российский политолог назвала главное отличие Украины от РФ

Украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают.
"Мне кажется, президент Кучма прекрасно ответил на ваш вопрос в своей книге. Если коротко: украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают. Украинцы подтвердили существование гражданского общества. Россияне еще его строят. Украинцы выходят на Майдан и трясут власть. Россияне еще опасаются это делать", — подчеркнула Шевцова.
Напомним, ранее Шевцова назвала условие, при котором Украина и Россия смогут установить нормальные отношения.