Российский политолог назвала главное отличие Украины от РФ

Украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают.

Политолог рассказала об отличии Украины от России zn.ua

Главное отличие Украины от России сформулировал экс-президент Леонид Кучма в своей книге ("Украине — не Россия", — ред.), заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в "Главреде"

"Мне кажется, президент Кучма прекрасно ответил на ваш вопрос в своей книге. Если коротко: украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают. Украинцы подтвердили существование гражданского общества. Россияне еще его строят. Украинцы выходят на Майдан и трясут власть. Россияне еще опасаются это делать", — подчеркнула Шевцова.

Напомним, ранее Шевцова назвала условие, при котором Украина и Россия смогут установить нормальные отношения.