Саммит НАТО: знакомство с Трампом и обсуждение угроз безопасности

Эксперты рассказали, чего ждать от саммита НАТО Украине.

Reuters

Менее чем через сутки, 25 мая, страны Североатлантического альянса соберутся на очередной саммит в Брюсселе. На встречу лидеров стран НАТО приедут также новоизбранные президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг, на повестке дня данной встречи стран-членов НАТО будут два ключевых момента: справедливое распределение финансовой нагрузки, чтобы все члены Альянса финансировали организацию в равном объеме — не менее 2% от ВВП, а также борьба с терроризмом. По словам президента Федеральной академии политики безопасности Германии (BAKS) Карл-Хайнца Кампа, также в ходе этого однодневного саммита будут рассматривать вопросы Афганистана и будущей политики в отношении России. А в контексте обсуждения России, вполне вероятно, также не обойдут вниманием и тему войны на востоке Украины.

Однако опрошенные "Главредом" эксперты отмечают, что главным событием саммита НАТО станет знакомство стран-членов Альянса с президентом США Дональдом Трампом, от позиции которого многое зависит в НАТО. А, кроме того, по их мнению, серьезно будет обсуждаться вопрос финансирования Альянса, и как раз по нему можно уже завтра ждать конкретных решений и заявлений.

Эксперты поделились своими прогнозами относительно встречи лидеров стран НАТО и рассказали, чего от нее можно ожидать, в том числе и Украине.

Тарас Чорновил Главред Тарас Чорновил:

Основные ожидания самих стран-членов НАТО от встречи 25 мая связаны с Дональдом Трампом: что он скажет, как он себя будет вести, какими будут кулуарные разговоры с ним. Ведь Трамп наделал массу непоследовательных заявлений, последние из них противоречили логике НАТО, а также действиям его администрации. Например, как можно было назвать "хорошим парнем" диктатора Филиппин, по которому у НАТО своя позиция — что это едва ли не "ось зла"? Как можно было сказать, что он восхищается диктатором Северной Кореи, действия которого НАТО рассматривает как вызов для себя, а также угрозу для Южной Кореи и Японии? Как можно было в разговоре с Лавровым озвучить вещи, которые представляли собой оперативный материал, и их нельзя было говорить, поскольку, по сути, они сдают источник, что вообще неприемлемо в оборонной и антитеррористической политике? Прояснение всех этих моментов на саммите всех будет очень интересовать. Они хотят увидеть и понять, кто же такой этот мистер Трамп.

В НАТО уже есть понимание того, что из себя представляет команда Трампа — новая американская администрация. И ее действия не вызывают никаких опасений у НАТО. Многие дипломаты очень одобрительно откликаются об оборонной, антитеррористической, внешнеполитической стратегии команды Трампа. Но сам Трамп остается непонятен. Хотя американская система демократии, вероятно, блокирует особо резкие повороты Трампа благодаря колоссальному "стоп-крану", который называется "anti-crazy" (он не допускает резких движений и разворотов политики). Но при всем этом значение и влияние Трампа остается просто колоссальным.

Также по свежим следам будут много обсуждаться события в Манчестере и в этом контексте возрастет количество решений, которые будут приняты или предложены странам НАТО для реализации, относительно борьбы с ИГИЛ. Так что тема "Исламского государства" будет активно обсуждаться и будет передана оперативному командованию НАТО по вопросам особых операций. Тема терроризма и так, вероятно, прозвучала бы на саммите, но она была бы весьма маргинальной. Но теперь, после терактов в Манчестере, можно ожидать, что она будет центральной в решениях саммита.

Кроме того, безусловно, будет поднят вопрос России, а в контексте России прозвучит и тема Украины. В последнее время наблюдается жесткое обострение на востоке Украины, когда российские военные посреди бела дня лупят из "Градов" и других мощных установок (тут уж на боевиков не спишешь). Причем это делается настолько демонстративно, что проигнорировать это просто невозможно.

Роль России в Украине, роль России в Сирии, информационная война России против стран-членов НАТО — эти темы будут активно обсуждать в ходе саммита. При других обстоятельствах к ним было бы меньше внимания.

Также на повестку дня этого саммита НАТО выносилась серьезная социальная составляющая. НАТО — это оборонный союз, но, тем не менее, он выполняет огромное количество других миссий, например, экологических. Есть также вопросы по профессиональной переориентации бывших военных в странах-партнерах НАТО и самих странах-членах НАТО. Плюс вопросы гуманитарной политики относительно третьих стран, в первую очередь, речь идет о странах Африки. По этим вопросам есть консенсус, поэтому будет лишь общее обсуждение, а основной акцент все-таки будет смещен на темы ИГИЛ и России, и выяснения того, кто же такой Трамп.

Кроме того, Трамп в своем выступлении стопроцентно поставит вопрос о том, что за безопасность должны платить все — США не будут больше за свой счет обеспечивать безопасность других. Это станет серьезной темой для обсуждения, которая завершится принятием конкретных решений о требованиях к военным бюджетам стран-членов НАТО и уточнениях военной специализации стран-членов НАТО. В этом можно даже не сомневаться, поскольку это тот тренд, который задает Трамп.

По другим аспектам также, очевидно, готовятся решения. Часть из них будет закрыта, поскольку они будут касаться противостоянию ИГИЛ, а речь будет идти об оперативных мерах стран-членов НАТО. Потому не стоит думать, что саммит пройдет без принятия конкретных решений.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

В понимании Устава организации мероприятие, запланированное на 25 мая в Брюсселе, не будет саммитом. Устав НАТО предусматривает проведение саммита как одного из руководящих органов Организации Североатлантического договора. 25 мая состоится встреча глав государств, которая в большей мере посвящена знакомству с новым президентом США Дональдом Трампом и обсуждению текущей ситуации в контексте видения новой администрации Соединенных Штатов ситуации с НАТО, с коллективной безопасностью и т.д.

Потому это будет важная встреча, но каких-то системных и важных решений сложно ожидать. Скорее, она может проявить сильные и слабые стороны дальнейших действий, но к системным решениям не приведет.

Кроме того, думаю, что в ходе встречи обязательно будет обсуждаться тема отношений с Российской Федерацией и российской агрессии, а в этом контексте и войны в Украине. Хотя для Дональда Трампа это весьма неприятная тема, поэтому, возможно, он будет пытаться ее избежать, но об этом непременно будут говорить другие главы государств.

Павел Рудяков Главред Павел Рудяков:

Главным событием саммита НАТО будет приезд Дональда Трампа, нового президента Соединенных Штатов Америки. Как известно, США — доминирующий элемент в НАТО, ведь это американский проект. Поэтому главным будет знакомство стран-членов НАТО с Трампом.

Помимо этого, по итогам саммита по ряду вопросов будут сделаны конкретные заявления. Однако дело вряд ли ограничится только ими. Насколько я понимаю, у Трампа и той части его администрации, которая занимается вопросами безопасности, есть четкая позиция относительно того, что следует сделать в ближайшее время. Прежде всего, что нужно сделать, чтобы проект НАТО в большей степени отвечал американским интересам в той интерпретации, которую принес с собой Трамп и новая администрация. А ключевой пункт в этой новой интерпретации будет состоять в том, что соотношение вкладов стран-членов НАТО в общий котел финансирования Альянса и безопасности, которую он обеспечивает, должно быть изменено в пользу американцев. Я думаю, что Трамп с присущей ему резкостью и решимостью вынесет этот вопрос на обсуждение другими членами НАТО и скажет, что следует сделать, чтобы выйти на конкретные показатели. Безусловно, речь не идет об отказе от НАТО или от стратегических и тактических задач НАТО, речь не идет о пересмотре геополитической миссии и функций НАТО, но речь идет о внутреннем изменении структуры, прежде всего, это касается увеличения вклада европейских партнеров в систему коллективной безопасности западного мира, который представляет собой Альянс.

Также в ходе саммита будут обсуждать вопросы борьбы с терроризмом. Что касается российской агрессии, то американцы не используют слово "агрессия". Последнее, что звучало из уст их генералов, — это "российская интервенция" на востоке Украины. И ей давали не три года, как это делаем мы, а два. Поэтому такие формулировки о российской агрессии, я думаю, будут отсутствовать.

Но все-таки ключевым моментом будет новое американское предложение, от которого европейцы будут пытаться всячески отделаться, ведь для них закладываются серьезные дополнительные траты. Но я думаю, что им не удастся отбиться. Новый американский подход будет воплощен в жизнь. И завтра, я думаю, будет сделан решительный шаг в этом направлении.

Надежда Майная