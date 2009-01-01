Саммит НАТО: знакомство с Трампом и обсуждение угроз безопасности

Эксперты рассказали, чего ждать от саммита НАТО Украине.
Как ранее сообщал генсек Альянса Йенс Столтенберг, на повестке дня данной встречи стран-членов НАТО будут два ключевых момента: справедливое распределение финансовой нагрузки, чтобы все члены Альянса финансировали организацию в равном объеме — не менее 2% от ВВП, а также борьба с терроризмом. По словам президента Федеральной академии политики безопасности Германии (BAKS) Карл-Хайнца Кампа, также в ходе этого однодневного саммита будут рассматривать вопросы Афганистана и будущей политики в отношении России. А в контексте обсуждения России, вполне вероятно, также не обойдут вниманием и тему войны на востоке Украины.
Однако опрошенные "Главредом" эксперты отмечают, что главным событием саммита НАТО станет знакомство стран-членов Альянса с президентом США Дональдом Трампом, от позиции которого многое зависит в НАТО. А, кроме того, по их мнению, серьезно будет обсуждаться вопрос финансирования Альянса, и как раз по нему можно уже завтра ждать конкретных решений и заявлений.
Эксперты поделились своими прогнозами относительно встречи лидеров стран НАТО и рассказали, чего от нее можно ожидать, в том числе и Украине.
Основные ожидания самих стран-членов НАТО от встречи 25 мая связаны с Дональдом Трампом: что он скажет, как он себя будет вести, какими будут кулуарные разговоры с ним. Ведь Трамп наделал массу непоследовательных заявлений, последние из них противоречили логике НАТО, а также действиям его администрации. Например, как можно было назвать "хорошим парнем" диктатора Филиппин, по которому у НАТО своя позиция — что это едва ли не "ось зла"? Как можно было сказать, что он восхищается диктатором Северной Кореи, действия которого НАТО рассматривает как вызов для себя, а также угрозу для Южной Кореи и Японии? Как можно было в разговоре с Лавровым озвучить вещи, которые представляли собой оперативный материал, и их нельзя было говорить, поскольку, по сути, они сдают источник, что вообще неприемлемо в оборонной и антитеррористической политике? Прояснение всех этих моментов на саммите всех будет очень интересовать. Они хотят увидеть и понять, кто же такой этот мистер Трамп.
В НАТО уже есть понимание того, что из себя представляет команда Трампа — новая американская администрация. И ее действия не вызывают никаких опасений у НАТО. Многие дипломаты очень одобрительно откликаются об оборонной, антитеррористической, внешнеполитической стратегии команды Трампа. Но сам Трамп остается непонятен. Хотя американская система демократии, вероятно, блокирует особо резкие повороты Трампа благодаря колоссальному "стоп-крану", который называется "anti-crazy" (он не допускает резких движений и разворотов политики). Но при всем этом значение и влияние Трампа остается просто колоссальным.
Также по свежим следам будут много обсуждаться события в Манчестере и в этом контексте возрастет количество решений, которые будут приняты или предложены странам НАТО для реализации, относительно борьбы с ИГИЛ. Так что тема "Исламского государства" будет активно обсуждаться и будет передана оперативному командованию НАТО по вопросам особых операций. Тема терроризма и так, вероятно, прозвучала бы на саммите, но она была бы весьма маргинальной. Но теперь, после терактов в Манчестере, можно ожидать, что она будет центральной в решениях саммита.
Кроме того, безусловно, будет поднят вопрос России, а в контексте России прозвучит и тема Украины. В последнее время наблюдается жесткое обострение на востоке Украины, когда российские военные посреди бела дня лупят из "Градов" и других мощных установок (тут уж на боевиков не спишешь). Причем это делается настолько демонстративно, что проигнорировать это просто невозможно.
Роль России в Украине, роль России в Сирии, информационная война России против стран-членов НАТО — эти темы будут активно обсуждать в ходе саммита. При других обстоятельствах к ним было бы меньше внимания.
Также на повестку дня этого саммита НАТО выносилась серьезная социальная составляющая. НАТО — это оборонный союз, но, тем не менее, он выполняет огромное количество других миссий, например, экологических. Есть также вопросы по профессиональной переориентации бывших военных в странах-партнерах НАТО и самих странах-членах НАТО. Плюс вопросы гуманитарной политики относительно третьих стран, в первую очередь, речь идет о странах Африки. По этим вопросам есть консенсус, поэтому будет лишь общее обсуждение, а основной акцент все-таки будет смещен на темы ИГИЛ и России, и выяснения того, кто же такой Трамп.
Кроме того, Трамп в своем выступлении стопроцентно поставит вопрос о том, что за безопасность должны платить все — США не будут больше за свой счет обеспечивать безопасность других. Это станет серьезной темой для обсуждения, которая завершится принятием конкретных решений о требованиях к военным бюджетам стран-членов НАТО и уточнениях военной специализации стран-членов НАТО. В этом можно даже не сомневаться, поскольку это тот тренд, который задает Трамп.
По другим аспектам также, очевидно, готовятся решения. Часть из них будет закрыта, поскольку они будут касаться противостоянию ИГИЛ, а речь будет идти об оперативных мерах стран-членов НАТО. Потому не стоит думать, что саммит пройдет без принятия конкретных решений.
В понимании Устава организации мероприятие, запланированное на 25 мая в Брюсселе, не будет саммитом. Устав НАТО предусматривает проведение саммита как одного из руководящих органов Организации Североатлантического договора. 25 мая состоится встреча глав государств, которая в большей мере посвящена знакомству с новым президентом США Дональдом Трампом и обсуждению текущей ситуации в контексте видения новой администрации Соединенных Штатов ситуации с НАТО, с коллективной безопасностью и т.д.
Потому это будет важная встреча, но каких-то системных и важных решений сложно ожидать. Скорее, она может проявить сильные и слабые стороны дальнейших действий, но к системным решениям не приведет.
Кроме того, думаю, что в ходе встречи обязательно будет обсуждаться тема отношений с Российской Федерацией и российской агрессии, а в этом контексте и войны в Украине. Хотя для Дональда Трампа это весьма неприятная тема, поэтому, возможно, он будет пытаться ее избежать, но об этом непременно будут говорить другие главы государств.
Главным событием саммита НАТО будет приезд Дональда Трампа, нового президента Соединенных Штатов Америки. Как известно, США — доминирующий элемент в НАТО, ведь это американский проект. Поэтому главным будет знакомство стран-членов НАТО с Трампом.
Помимо этого, по итогам саммита по ряду вопросов будут сделаны конкретные заявления. Однако дело вряд ли ограничится только ими. Насколько я понимаю, у Трампа и той части его администрации, которая занимается вопросами безопасности, есть четкая позиция относительно того, что следует сделать в ближайшее время. Прежде всего, что нужно сделать, чтобы проект НАТО в большей степени отвечал американским интересам в той интерпретации, которую принес с собой Трамп и новая администрация. А ключевой пункт в этой новой интерпретации будет состоять в том, что соотношение вкладов стран-членов НАТО в общий котел финансирования Альянса и безопасности, которую он обеспечивает, должно быть изменено в пользу американцев. Я думаю, что Трамп с присущей ему резкостью и решимостью вынесет этот вопрос на обсуждение другими членами НАТО и скажет, что следует сделать, чтобы выйти на конкретные показатели. Безусловно, речь не идет об отказе от НАТО или от стратегических и тактических задач НАТО, речь не идет о пересмотре геополитической миссии и функций НАТО, но речь идет о внутреннем изменении структуры, прежде всего, это касается увеличения вклада европейских партнеров в систему коллективной безопасности западного мира, который представляет собой Альянс.
Также в ходе саммита будут обсуждать вопросы борьбы с терроризмом. Что касается российской агрессии, то американцы не используют слово "агрессия". Последнее, что звучало из уст их генералов, — это "российская интервенция" на востоке Украины. И ей давали не три года, как это делаем мы, а два. Поэтому такие формулировки о российской агрессии, я думаю, будут отсутствовать.
Но все-таки ключевым моментом будет новое американское предложение, от которого европейцы будут пытаться всячески отделаться, ведь для них закладываются серьезные дополнительные траты. Но я думаю, что им не удастся отбиться. Новый американский подход будет воплощен в жизнь. И завтра, я думаю, будет сделан решительный шаг в этом направлении.
Надежда Майная