Савченко уехала за границу после вызова на допрос в СБУ

Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.

Народного депутата Надежду Савченко решили вызвать на допрос в СБУ по– но сделать этого не получилось.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта – ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – цитирует Украинская правда генерального прокурора Юрия Луценко.

Он уточнил, что нардеп отправилась на международную конференцию, хотя официальным членом делегации и не является. При этом генпрокурор добавил, что Савченко имеет "полные основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – заявил Луценко.

Он также анонсировал проведение и других следственных действий по "другим членам этого террористического заговора".

Напомним, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.