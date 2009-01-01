"Школьное перемирие". В Минске договорились об очередном прекращении огня на Донбассе

Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня, рассказала Олифер.

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров "нормандской" четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", — отметила Олифер.

В этой связи сказано: "Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

"С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандата", — добавила она.

В то же время она отметила, что процесс освобождения заложников в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске остается заблокированным, боевики требуют освобождения непричастных к конфликту 42 человек.

"Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе", — сообщила Олифер.

Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным призвал немедленно освободить всех незаконно удерживаемых в плену украинских заложников на Донбассе.