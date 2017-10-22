Силовики успокоили врага огнем из крупнокалиберных пулеметов, карта зоны АТО

В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

В субботу, 21 октября, около 16:20 противник открыл неприцельный огонь из минометов в сторону позиций Вооруженных Сил Украины вблизи н.п. Троицкое, Луганской области . В течение часа врагом было выпущено 35 минометных снарядов калибра 82 мм.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает mediarnbo.org.

В связи с тем, что указанный обстрел не представлял угрозы жизни наших военнослужащих и проводился с целью вызвать ответный огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины на указанную провокацию со стороны противника не отвечали. Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник совершил 14 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В подавляющем большинстве случаев украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один украинский военнослужащий получил ранение и был оперативно доставлен в Военно-медицинский клинический центр в Харькове. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении после 14 часов боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия и гранатометов по нашим опорным пунктам вблизи Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. В одном из случаев украинским военнослужащим пришлось успокоить противника огнем из крупнокалиберного пулемета.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении враг осуществлял огневые провокации 5 раз, в одном случае применял огонь минометов.

На Донецком направлении враг провел по одному обстрелу наших позиций вблизи шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки и Верхнеторецкого, при этом применяли гранатометы и стрелковое оружие. В каждом случае украинские военные открывали ответный огонь, используя вооружение, не запрещенное минскими соглашениями.

На Приморском направлении за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 5 прицельных обстрелов в сторону наших позиций в районе Старогнатовки, Богдановки, Марьинки и Талаковки. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

Практически на каждый из этих вражеских обстрелов украинские военнослужащие давали жесткий ответ врагу из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и легкого пехотного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 октября, в зоне проведения АТО на Донбассе российско-оккупационные группировки 24 раза нарушили "перемирие".