"Слишком долго пробыла в военных учреждениях": почему Савченко так себя ведет и как это изменить

Стилист напомнила, что в какой-то момент Савченко увлеклась женственными нарядами.

Савченко успела засветиться в Раде в широком красном платье. Facebook.com

Надежда Савченко провела много времени в военных учреждениях, и это, соответственно, наложило отпечаток на ее манеру одеваться и манеру себя вести.

Об этом сказала имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак во время чата в "Главреде".

Оценивая стиль Савченко, Пак отметила: "Меня сильно порадовал ее недавний визит в Берлин, где она появилась в сорочке, платье-футляре и элегантных лодочках на каблуке, а довершало образ классическое пальто льдисто-голубого цвета. Хотелось бы, чтобы Надежда радовала нас такими нарядами в Украине чаще".

Стилист напомнила, что в какой-то момент Савченко увлеклась женственными нарядами.

"Декор рюшами или глубокое декольте на ярко-красной кофте не соответствуют ее более брутальной манере поведения. Я бы посоветовала Надежде соблюдать баланс между манерой общения и манерой одеваться, отдать предпочтение однотонным предметам одежды и более лаконичному крою", – резюмировала имиджмейкер.

Напомним, во время чата на "Главреде" Ульяна Пак прокомментировала стиль миллитари некоторых депутатов, которые посещают заседания Верховной Рады в военной форме.

Также она посоветовала, как Порошенко решить проблему "мятых костюмов". Имиджмейкер подчеркнула, что первая леди Украины, в отличие от супруга, демонстрирует элегантность и стиль.

Кроме того, стилист объяснила, почему Тимошенко годами носит "руль на голове". Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент, отметила имиджмейкер.