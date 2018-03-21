Стилист объяснила, почему Тимошенко годами носит "руль на голове"

Юлия Тимошенко выбрала себе прическу осознанно и с далеко идущей целью.

Об этом сказала имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак во время чата в "Главреде".

Отвечая на вопрос, считает ли она косу Тимошенко удачной находкой ее имиджмейкеров или политик уже отчасти стала заложницей этого образа, Пак отметила: "Во время предвыборной кампании много разговоров о национальной идее, и политики по-разному эксплуатируют эту тему. В случае Юлии Владимировны вся "національна ідея" воплотилась в одной прическе — в косе. Ведь именно коса отличает украинку от всех других национальностей и народов".

И добавила: "Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент. Это должен быть осознанный выбор. После выбора этой прически Юлия Владимировна была обязана носить ее постоянно".

Напомним, во время чата на "Главреде" Ульяна Пак прокомментировала стиль миллитари некоторых депутатов, которые посещают заседания Верховной Рады в военной форме.

Также она посоветовала, как Порошенко решить проблему "мятых костюмов". Имиджмейкер подчеркнула, что первая леди Украины, в отличие от супруга, демонстрирует элегантность и стиль.